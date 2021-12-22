الارشيف / اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | توقيف رجل وزوجته عند حاجز حربتا- البقاع.. إليكم السبب

0 نشر
محرر ر 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

موقوف

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 22 / 12 / 2021، وبعد عملية رصد وتعقّب من قبل مديرية المخابرات، أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية المذكورة المواطن (ح.د) وزوجته (ص.ن.د) عند حاجز حربتا- البقاع، وذلك لوجود مذكرات توقيف صادرة بحقهما، ولإقدام الزوج على إطلاق النار بتاريخ 19 / 12 / 2021 باتجاه أحد المواطنين في بلدة معالي- الهرمل ما أدى إلى مقتله. ضُبط بحوزة الموقوفة مسدس حربي وذخيرة عائدة له.

بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا