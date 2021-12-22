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لبنان | بعد المشاكل الكبيرة.. كيف ستكون تعرفة إشتراكات الإنترنت؟

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 27 دقيقة

انقطاع الانترنت

بعد المشاكل الكبيرة التي تطرأ على شبكة الانترنت في مختلف المناطق، قال مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية في حديث الى الـ”ام تي في”: “نعمل على الاجراءات القانونية لشراء المازوت لصيانة وتشغيل الشبكة وفترة الأعياد ستمرّ على خير والانترنت سيكون مؤمنّاً في كل المناطق”.

وتابع كريدية: “دراسات تعمل عليها “أوجيرو” مع وزارة الاتصالات بشأن رفع تعرفة الاشتراكات في خدمة الانترنت لكن القرار النهائي برفع الأسعار مناط بمجلس الوزراء”.

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MO Nasa

MO Nasa

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