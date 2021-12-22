لبنان | اهالي الموقوفين في انفجار المرفأ لميقاتي: ارفعوا الظلم عنهم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

استمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى مناشدة أهالي الموظفين الموقوفين في إنفجار مرفأ بيروت، مساعدتهم على رفع الظلم عن المسجونين وإخلاء سبيلهم.

استقبل الرئيس مييقاتي في السراي وفدا من الأهالي برئاسة الدكتور غابي فارس الذي تحدث بإسمهم فقال: “وجهنا للرئيس ميقاتي كلمة جاء فيها: نعلم جيدا أنه منذ توليكم رئاسة الحكومة، اخذتم على عاتقكم والوزراء عدم التدخل في عمل القضاء في ملف انفجار المرفأ، كذلك احترام مبدأ فصل السلطات الدستورية والقضائية، ولكن نعلم أيضا أنكم لم ترضوا أن تبقوا على الحياد أو ان تلتزموا الصمت عن المواطنين الذين يتعرضون للظلم المستمر في هذا الوطن.

ان الموظفين الموقوفين او بالأحرى الذين اضحوا معتقلين في السجون منذ ما يقارب ٥٠٠ يوم لسبب وحيد وهو أنهم لم يستشهدوا في أثناء التفجير، أصبحوا ضحايا التخبط والصراعات السياسية والقضائية والمماطلة في التحقيقات.

جئناكم طالبين من دولتكم أن تساعدونا على رفع الظلم عنهم وتنورونا على السبيل الذي يجب أن نسلكه لازاحة الظلم عنهم، وكررنا مطالبتنا مرارا باخلاء سبيلهم وبمنع السفر عنهم ومعاملتهم بالمثل كسائر المدعى عليهم.

واعلنت السيدة مود قريطم بدورها: مضت سنتان على سجن أهلنا، ولم يُحقق معهم ولا يعرفون الخطأ الذي ارتكبوه، لقد تم التحقيق معهم مرتين فقط من قبل القاضيين فادي صوان وطارق البيطار، ونحن نكرر بأننا تحت القانون ونتعاطف كثيرا مع أهل الشهداء ولكننا نطالب بوضع هؤلاء الموظفين الموقوفين في الإقامة الجبرية في منازلهم لغاية انتهاء النزاعات بين السياسيين والقضاة.