لبنان | طرابلس تعاني في النفايات ومناشدة للمسؤولين

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:22 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 22 - ديسمبر - 2021 12:20 مساءً

وجه رئيس لجنة البيئة والطاقة في بلدية طرابلس المهندس محمد نور الأيوبي، كتابا مفتوحا، ناشد فيه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزراء المالية حسن خليل، الداخلية والبلديات بسام مولوي، والبيئة ناصر ياسين،” العمل على إيجاد حل لمشكلة تراكم النفايات في مدن الفيحاء ابتداء من الاثنين المقبل مع توقف “لافاجيت” عن عملها”.

وقال في الكتاب :” مئات أطنان النفايات مع ما تحمله من أوبئة وجراثيم تنتظر المواطنين في مدن طرابلس والميناء والبداوي والقلمون. وهي دون شك ستتسرب مع مياه الأمطار للمياه الجوفية لتزيد من الكارثة البيئية والصحية”.لقد وزع بيان صادر عن شركة لافاجيت أنها “سوف تتوقف عن العمل بعدم رفع النفايات من مدن إتحاد بلديات الفيحاء إعتبارا من يوم الإثنين في 27/12/2021″.

أضاف :”تعلمون أن الشركات المتخصصة في أعمال الكنس واللم والترحيل لم يتقدموا بعروضهم لإدارة المناقصات العامة للمرة الثانية. وشركة لافاجيت مستمرة في عملها دون مسوغ شرعي رغم إنتهاء العقد قبل شهرين. إننا أمام كارثة حقيقة. لذلك، بالإنابة عن مواطنين مدن طرابلس والميناء والبداوي والقلمون، أناشدكم رفع الضرر وإيجاد الحل المناسب”.