لبنان | الأسمر: المشروع المقدم حول تعويضات نهاية الخدمة “سَلَك”

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ 51 دقيقة
بشارة الاسمر
أشار رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، إلى أن “عدة إجتماعات حصلت مع ممثلين من منظمة العمل الدولية، والمشروع المقدم حول تعويضات نهاية الخدمة سلك، وهو في مجلس النواب”.
وأوضح في حديث تلفزيوني، أن “الثلاثاء الماضي حصل إجتماع لدرس مشروع تحويل التعويضات إلى برنامج تقاعدي، وهذا سيحتاج إلى المزيد من الإجتماعات لبلورة الموضوع”.
ولفت الأسمر، إلى أن “القطاع العام مخّير بين راتب وتعويض الصرف، أما القطاع الخاص فقط تعويض الصرف”.