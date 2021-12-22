لبنان | الأسمر: المشروع المقدم حول تعويضات نهاية الخدمة “سَلَك”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 22 ديسمبر 2021 01:10 صباحاً - منذ 51 دقيقة

أشار رئيس ​الإتحاد العمالي العام​ ​​بشارة الأسمر​​، إلى أن “عدة إجتماعات حصلت مع ممثلين من ​منظمة العمل الدولية​، والمشروع المقدم حول تعويضات نهاية الخدمة سلك، وهو في ​مجلس النواب​”.

وأوضح في حديث تلفزيوني، أن “الثلاثاء الماضي حصل إجتماع لدرس مشروع تحويل التعويضات إلى برنامج تقاعدي، وهذا سيحتاج إلى المزيد من الإجتماعات لبلورة الموضوع”.

ولفت الأسمر، إلى أن “​القطاع العام​ مخّير بين راتب وتعويض الصرف، أما ​القطاع الخاص​ فقط تعويض الصرف”.