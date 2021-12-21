لبنان | كيف علّق شامل روكز على سقوط الطعن “العوني”؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

غرّد النائب شامل روكز في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”:

“عدم بت المجلس الدستوري بالطعن وسريان حق اقتراع المغتربين لنواب دوائرهم هو انصاف للبنانيين جميعاً وتكريس للمساواة بين المقيمين والمغتربين… ويبقى الأهم إتمام الاستحقاق في التواريخ التي تحددها الجهات المخولة بذلك وفق الدستور”.

وأضاف روكز في تغريدة ثانية “مع الاشارة إلى أنّ أيار قد يكون موعداً أنسب لاتمام التحضيرات اللوجستية! ومع اقتراب الانتخابات، بات التحدي عند الشعب اللبناني ليكون صاحب الكلمة الفصل في قراراته، فيتخذ الخيارات الصحيحة لإعادة بناء وطن يليق به!”.