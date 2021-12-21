لبنان | وزير الاتصالات: لا داعي لتخزين بطاقات التشريج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 4 دقائق

بحث وزير الاتصالات جو قرم مع نقيب تجار الخلوي وشركات الاتصالات علي فتوني في وضع قطاع الاتصالات وشركات الخلوي والتحديات التي تواجهه في هذا الظرف الاقتصادي الدقيق. كذلك، ناقشا إضراب موظفي شركتي الخلوي ألفا وتاتش، وطمأن الوزير إلى أن الإضراب في طريقه إلى الحل اليوم بعدما تم الإتفاق مع نقابة موظفي الشركتين حسب الأصول القانونية التي تحفظ حق الموظفين من جهة ووزارة الاتصالات من جهة أخرى.

وتطرق البحث الى أسعار البطاقات المدفوعة سلفاً وعليه أكد قرم ان “لا زيادة في الأسعار ولا داعي لتخزين البطاقات. فأي زيادة ستحصل لاحقا ستكون مدروسة لمصلحة المستهلك والخزينة ولن تعود بالفائدة لمن قام بتخزين البطاقات مسبقاً.