لبنان | أزمة جديدة.. شركة “لافاجيت” تتوقف عن العمل في طرابلس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

قرّرت شركة “لافاجيت” التوقف عن العمل بعدم رفع النفايات من مدن اتحاد بلديات الفيحاء الإثنين المقبل في ٢٠٢١/١٢/٢٧ .

وصدر عن الشركة البيان الآتي: “بما أنه لتاريخه لم تجد شركة “لافاجيت” آذانًا صاغية من الجهات المعنية، إن لجهة عدم قبض مستحقاتها المادية منذ تسعة أشهر، أو لحَل مشكلتها التعاقدية بالعمل لحوالي ثلاثة أشهر من خارج العقد والتي أصبحت تشكّل عبئاً كبيراً على الشركة لجهة تأمين رواتب العمال والموظفين ولتأمين مستلزمات العمل. وبعد الكثير من المراجعات للجهات المختصة والتي لم تجد آذاناً صاغية كما ذكرنا، قرّرت الشركة وبكل أسف التوقف عن العمل بعدم رفع النفايات من مدن اتحاد بلديات الفيحاء يوم الإثنين المقبل في ٢٠٢١/١٢/٢٧.

إذاً، تعتذر الشركة من جميع سكان مدن اتحاد بلديات الفيحاء لعدم رفع النفايات وما قد تسبّبه من إزعاج، طالبين منهم تفهّم الأمر والتضحيات والأعباء التي تتكبّدها الشركة في ظل هذه الظروف الصعبة”.