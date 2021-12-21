لبنان | كيف تبدو حركة المطار مع بداية موسم الأعياد؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 28 دقيقة

كشف رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن في حديث إذاعي عن أن أرقام الوافدين الى لبنان في هذه الفترة جيّدة فقد وصل الى لبنان منذ بداية الشهر مئة وثلاثين ألف شخص، وتوقع أن تستمر الأرقام بالارتفاع حتّى بداية العام على الرغم من انتشار فيروس كورونا.

وعن الإجراءات الوقائية، أشار الحسن الى أن المطار ملتزم بتعاميم وزارة الصحة وقد طُلب من القادمين اجراء فحص PCR قبل ثماني وأربعين ساعة من وصولهم الى لبنان والتسجيل على منصة وزارة الصحة المخصصة للفحص لدى وصولهم.

وأكد أن جميع الإجراءات الأمنية المطلوبة متوفرة على المطار لضمان سلامة وأمن المسافرين والقادمين.