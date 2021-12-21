لبنان | درويش: إستقالة ميقاتي غير واردة في الوقت الحالي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 21 ديسمبر 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

اكد النائب علي درويش أن “استقالة الرئيس ميقاتي غير واردة في الوقت الحالي لاننا سنكون وضعنا انفسنا في مأزق لا أحد يرغب به وهو غير وارد الا في حالة استثنائية”.

واشار الى ان “علاقة الرئيسين ميقاتي و بري تاريخية وهنالك تشاور دائم مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب”.

وفي حديث عبر قناة الـ “nbn”، اكد درويش أن “لبنان غير متروك وما زيارة غوتيريس الا رسالة بالشكل والمضمون على مستوى حفظ لبنان وعدم تركه حتى لا تحدث فوضى عارمة تنعكس عليه وعلى محيطه”.

وأضاف: “انجز خلال الفترة الماضية بنية تحتية على مستوى الدراسات وخارطة طريق اصبحت شبه واضحة وعند عودة انعقاد مجلس الوزراء سيكون هنالك عشرات القرارات الجاهزة للتنفيذ بالاضافة الى مسودة عمل على مستوى ميزانية الدولة العامة والقطاعات وسيكون العمل اسرع من المتوقع”.