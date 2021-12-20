لبنان | الأشغال الشاقة المؤبدة لضابط منشق عن المخابرات السورية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

قضت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن منير شحادة في حكم أصدرته هذه الليلة، بانزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بحق السوري خالد أحمد قرقوز وهو ضابط منشق عن المخابرات السوري السورية، وتجريده من حقوقه المدنية. وأدانته بالانخراط في تنظيم إرهابي والاشتراك في أعماله الإرهابية في منطقة عرسال والقتال في صفوفه ضد الجيش اللبناني وخطف عسكريين.

وذكرت وقائع الحكم أن قرقوز ولدى انشقاقه عن صفوف المخابرات السورية، انتقل الى لبنان وتحديدا الى جرود بلدة عرسال، وانخرط في صفوف “لواء فجر الإسلام” الذي كان يرأسه السوري عماد جمعة، وعلى أثر اعتقاله من قبل القوى الأمنية بتاريخ الأول من آب 2014، تولى قرقوز قيادة هذه المجموعات الإرهابية التابعة لهذا التنظيم، وقاد هجمات استهدفت مراكز الجيش اللبناني ومخفر الدرك في عرسال، ما أدى إلى قداستشهاد عسكريين من الجيش اللبناني وخطف جنود للجيش وعناصر من قوى الأمن، وسلّمهم الى السوري عمر رباح الذي اقتادهم و احتجزهم في جرود عرسال.