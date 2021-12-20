لبنان | تسطير محاضر ضبط بحق أصحاب محطات وأفران تلاعبوا بالوزن والأسعار

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

تابعت مديرية حماية المستهلك في وزارة الإقتصاد والتجارة جولاتها الرقابية في الاسواق، حيث نظمت محاضر ضبط بحق أصحاب محطات محروقات لبيعهم البنزين عيار ٩٥ اوكتان على اساس أنه عيار ٩٨، مستوفيين بذلك اكثر من ١٠ آلاف ليرة إضافية على كل صفيحة بنزين بصورة غير قانونية.

كما نظمت المديرية محاضر ضبط بأصحاب عدد من الأفران لتلاعبها بوزن ربطة الخبز اللبناني المحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام.

وتؤكد الوزارة على تشددها في ضبط المخالفات واحالة المرتكبين الى القضاء المختص.