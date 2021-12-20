لبنان | “بالفيديو” ميقاتي يخرج غاضباً من عين التينة.. “نحن غير معنيين”!!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 07:16 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2021 6:15 مساءً

التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في عين التينة اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وعند وصوله ردّ ميقاتي على سؤال عن “الطعن مقابل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار” قائلاً: “الحكومة غير معنية بهذا الموضوع”.

ولم يستمر لقاء الرئيسين ميقاتي وبري طويلاً، حيث خرج مُسرعاً وبَدت على وجهه علامات الغضب في إشارة الى أن لقائه وبرّي لم يكن إيجابياً، ولم يتحدث مع وسائل الإعلام.

ورداً على سؤال مراسل صوت بيروت إنترناشونال حول ما يشاع عن صفقة “تطيير” القاضي بيطار مقابل “تطيير” انتخاب المغتربين، أجاب ميقاتي “نحنا غير معنيين”.