لبنان | ميقاتي عقب لقائه غوتيريش: نتطلّع إلى إجراء الانتخابات النيابية العام المقبل

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 6 دقائق

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2021 1:01 مساءً

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عقب اجتماع موسّع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في السراي الحكومي أنه لا بدّ من توجيه الشكر لقوات اليونيفيل على الدور الذي يقوم به إلى جانب الجيش في حفظ الأمن والاستقرار في الجنوب وتوفير الأمان لأهلنا.

وقال ميقاتي: “لبنان يتطلّع إلى إجراء انتخابات نيابية العام المقبل والحكومة عازمة على إجرائها في موعدها من دون تأخير وسيُصار في مطلع العام المقبل إلى دعوة الهيئات الناخبة للمشاركة في العملية الانتخابية ونتطلع إلى مؤازرة حثيثة من الأمم المتحدة”.

وأضاف: “لبنان يحترم القرارات الدولية ويدعو الامم المتحدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيقها ونؤكد التزام لبنان بسياسة النأي بالنفس ولن يكون بلدنا إلا عامل توحيد بين الإخوة العرب وهو حريص على مختلف العلاقات مع كلّ أصدقائه في العالم”.

وتابع: “نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤوليته في تسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم علماً أنّ معظم المناطق السورية باتت آمنة”. بدوره، قال غوتيريش: “جئت إلى لبنان عدة مرات في السابق وأجد لبنان اليوم يفتح حدوده ليستقبل النازحين السوريين وهذا الكرم اللبناني يعود إلى أعرق الحضارات”.

وأشار إلى أن المجتمع اللبناني يتطلع لمساعدة المجتمع الدولي ما يلقي بمسؤولية كبرى على عاتقه، ويستحق لبنان هذا التضامن بين القوى الدولية.

وقال: “سمعتُ من ميقاتي التزام الحكومة بأن تجري المفاوضات مع صندوق النقد والتزامها بإجراء عدد من الإصلاحات الإدارية والمالية اللازمة لكي يتمكن لبنان من الاستفادة من الإمكانات المتاحة في ظل الدعم الدولي المتاح اليوم ممّا يضمن البدء بتحقيق نوع من التعافي”.