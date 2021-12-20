لبنان | غوتيريش من عين التينة: حان الوقت ليتفق السياسيون وإيجاد الحلول

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 40 دقيقة

التقى الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة. وقال غوتيريش بعد اللقاء في مؤتمر صحفي مشترك: “ناقشنا والرئيس بري أهمية دور الـ”يونيفيل” في الجنوب اللبناني كما دور المجتمع الدولي بتأمين الدعم للبنان”.

وأمل غوتيريش استكمال مفاوضات ترسيم الحدود وحان الوقت ليتفق السياسيون اللبنانيون من أجل إيجاد الحلول اللازمة كما حان وقت تدخل المجتمع الدولي لتأمين الدعم اللازم الذي يستحقه الشعب اللبناني بهدف تأمين مستقبل أفضل.

بدوره، شكر بري غوتيريش”، واصفاً الزيارة بالـ”مهمة ومثيرة وهو مشكور عليه”. وقال بري: إننا “ناقشنا موضوع استعادة لبنان لعافيته والشكر موصول أيضاً لقوات الـ”يونيفيل” في الجنوب”.

وأكد بري أننا “اتفقنا على أن يكون ترسيم الحدود البحرية اللبنانية برعاية وعهدة الأمم المتحدة بمشاركة الأميركيين”، مشيراً إلى أنه “معروف أن الشركات التي تم تلزيمها تؤخر الموضوع بسبب حجج أمنية”.

وأوضح أنه “لا يزال هناك مماطلة ما يؤثر على اقتصادنا، وهناك مسؤولية على إسرائيل لخرقها الأجواء اللبنانية”.