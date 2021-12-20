لبنان | ميقاتي منتظراً غوتيريش: “بتصير”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 20 - ديسمبر - 2021 12:33 مساءً

أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في دردشة مع الصحافيين بانتظار وصول الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش أن هذه الحركة تدلّ على انّ لبنان ليس متروكًا وهذا أمر إيجابي.

وعن تعطيل الحكومة، قال: “بتصير” المطبات والألغام السياسية موجودة دائماً.

وعن تحقيقات انفجار المرفأ، قال ميقاتي: “موقف الحكومة واضح فنحن لا نتدخّل بالقضاء العدلي ولكن على الأخير احترام الأطر الدستورية أيضاً ونعم أنا مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء فكما الجيش يحاكم أمام المحكمة العسكرية الوزير يحاكم أمام محكمة خاصة”.

وكان وصل غوتيريش إلى السراي الحكومي للقاء ميقاتي في سلسلة جولة يقوم بها على الرؤساء والمسؤولين. كما ووصل غوتيريش أمس إلى بيروت في زيارة “تضامن” وأشار إلى أنه “لا يحق” للمسؤولين السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا عمل المؤسسات الدستورية، بينما يعاني شعبهم تداعيات أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ودعا غوتيريش المسؤولين “إلى العمل معاً لحل الأزمة”. كما دعا المجتمع الدولي إلى “تعزيز دعمه للبنان”.

وفي كلمة ألقاها من القصر الرئاسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس ميشال عون، قال غوتيريش: “نظراً الى معاناة الشعب اللبناني، لا يحق للقادة السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا البلد” لافتاً الى أن اللبنانيين يتوقعون منهم “إعادة احياء الاقتصاد” وضمان “حكومة فاعلة”.