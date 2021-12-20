لبنان | جولة لغوتيريش في مرفأ بيروت.. وإكليل من الزهر على النصب التذكاري للضحايا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

زار الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش قبل ظهر اليوم الإثنين، مرفأ بيروت وجال في أرجائه للاطلاع على الأضرار التي لحقت به جراء انفجار 4 آب. واختتم جولته بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء انفجار المرفأ.

يذكر أنه وصل غوتيريش بعد ظهر الأحد إلى بيروت في زيارة “تضامن” تستمر 4 أيام، استبقها بدعوة المسؤولين السياسيين الى توحيد صفوفهم من أجل إيجاد حلول للأزمات التي تعصف بالبلاد.

وقالت الأمم المتحدة في بيان الخميس إن الزيارة “في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان، ستكون ذات طابع تضامني سيُعيد خلالها الأمين العام التأكيد على دعم أسرة الأمم المتحدة برمّتها – البعثة السياسية وقوات حفظ السلام والعاملين في مجالات الدعم الإنساني والاغاثي – للبنان وشعبه”.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي.

ويترافق مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من ثمانين في المئة منهم تحت خط الفقر.