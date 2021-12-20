لبنان | محفوض لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لإنهاء الإحتلال الإيراني أولاً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

اندلعت ثورات عدة حول العالم ذات مطالب حقيقية ومشروعة لكن ما يحصل اليوم في لبنان سابقة من نوعها، جزء صغير من السلطة غيّر نهجه “للضفة معارضة” وصار يدعو الشعب للنزول الى الشارع والتظاهر ضد المسؤولين، فهل تغيرت الموازين؟

رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض اعتبر في اتصال مع “صوت بيروت انترناشونال” ان “الدولة وحدها تملك حق و القوة، ولحظة استيلاء حزب الله على هذه القوة سقطت الدولة بعدما تنازلت عنها لميليشيا، من هنا شيء طبيعي ان نرى دعوات من النواب “المعارضين” للنزول الى الشارع، فهم ممثلي الشعب، و مطلبهم الاساسي الانتخابات النزيهة”.

و على خلفية الوضع الراهن اعتبر محفوض ان على اللبنانيين أن يدركوا أن السلطة التي تحكمهم والمرتهنة ” لايران” هي سبب الازمات المتعاقبة، والمطلوب اولا انهاء هذا الاحتلال ومن ثم المطالبة بالتغيير سواء من خلال التحركات في الشارع أو من خلال صناديق الاقتراع، فلن يكون مقبولاً الاستمرار في حالة النكران التي تمارسها السلطة بحق الشعب.

و عن الانتخابات اعتبر محفوظ أن على المرشحين ان يثبتوا للبنانيين استقلالية قراراهم بعيداً عن توجهات القوى والأحزاب التي سمّت اسست منظومة الفساد، ولا يكون ذلك إلا بخطوات تؤكد هذا الاتجاه، فما نريده اليوم هو الخروج من نفق الكذب والخداع الذي يعاني منها اللبنانيون.

المعاناة التي يرزح تحتها اللبنانيون والخناق الاقتصادي الذي يشتد حول رقابهم، هو نتيجة أداء الطبقة السياسية الفاسدة التي أفرزتها نتائج الانتخابات النيابية والتي اعطت التأشيرة الخضراء لولاية الفقيه بممارسة اشد انواع التعسف بحق الشعب.