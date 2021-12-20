لبنان | القادة الروحيين لغوتيريش: ملتزمون بقيم الانفتاح والتسامح والتعايش

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

التقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية؛ القاضي الشيخ مهدي اليحفوفي ممثلاً سماحة الشيخ علي الخطيب نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، بطريرك الروم الأرثوذوكس يوحنا العاشر يازجي، الشيخ الدكتور سامي أبي المنى شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز، وبطريرك الأرمن الأرثوذوكس الكاثوليكوس آرام الأول كشيشيان اليوم بالأمين لعام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته للبنان. وأكد المشاركون إلتزامهم قيم الإنفتاح والتسامح والتعايش باعتبارهما جوهر هوية لبنان واستقراره.

وشددوا على أهمية الحفاظ على هذه القيم التي هي من صلب الإيمان، خصوصًا في هذه المرحلة الحرجة التي تشهد أزمة مالية واقتصادية واجتماعية متفاقمة تلقي بوطأتها الخانقة على عموم الناس.

وأعرب المشاركون عن عزمهم التركيز على ما يوحد لبنان ويجمع أبناءه، وشجعوا أبناء الديانات والمذاهب المختلفة على فعل الشيء عينه، واعتماد الحوار كوسيلة لحل الخلافات بروح التوافق والعمل الجماعي.

وعبروا عن الرغبة المشتركة بين أبناء جميع الأديان والمذاهب لرؤية لبنان يتعافى ويزدهر، والتزموا القيام بكل ما بوسعهم لإعادة الأمل لشعبه.

وأكد المشاركون مجدداً على دعم الأمم المتحدة للبنان لوضع حد لأزماته ولتجنيب الناس المزيد من المعاناة.