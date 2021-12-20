لبنان | جنبلاط لغوتيريش: ليس كل السياسيين يتحملون مسؤولية متساوية من المقر الرئاسي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 8 ثواني

أوضح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر “تويتر” أننا نقدر زيارة الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش إلى لبنان تضامناً مع الشعب اللبناني واللاجئين السوريين، مذكّرين إياه بالأونروا واللاجئين الفلسطينيين.

وقال: “لكن ليس كل السياسيين يتحملون مسؤولية متساوية من المقر الرئاسي”.

يذكر أنه وصول غوتيريش أمس إلى بيروت في زيارة “تضامن” وأشار إلى أنه “لا يحق” للمسؤولين السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا عمل المؤسسات الدستورية، بينما يعاني شعبهم تداعيات أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

ودعا غوتيريش المسؤولين “إلى العمل معاً لحل الأزمة”. كما دعا المجتمع الدولي إلى “تعزيز دعمه للبنان”.

وفي كلمة ألقاها من القصر الرئاسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس ميشال عون، قال غوتيريش: “نظراً الى معاناة الشعب اللبناني، لا يحق للقادة السياسيين أن يكونوا منقسمين ويشلوا البلد” لافتاً الى أن اللبنانيين يتوقعون منهم “إعادة احياء الاقتصاد” وضمان “حكومة فاعلة”.