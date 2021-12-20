لبنان | دولار السوق السوداء.. راوح مكانك

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 12 دقيقة

سجل دولار السوق السوداء اليوم الإثنين استقراراً ملحوظاً، إذ تراوح ما بين 27000 ليرة لبنانية للشراء و26900 ليرة لبنانية للبيع.

وتراوح سعر الدولار بداية تعاملات اليوم الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية في لبنان بين 27050 و27100 ليرة لكل دولار.

احتفظ مصرف لبنان رسميا بسعر صرف 1500 ليرة للدولار الموجه لاستيراد بعض السلع الضرورية، لكن جميع السلع تباع بالسعر السوقي.

ويواجه الاقتصاد اللبناني تراجعا منذ 2019 بعدما أدى تراكم الديون وأزمة سياسية إلى دخول البلاد في أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت في العام 1975 واستمرت حتى 1990.

وفي الأسبوع الماضي قال البنك المركزي إن المودعين الذين يسحبون من حساباتهم الدولارية سيحصلون على الليرة اللبنانية بسعر 8آلاف ليرة مقابل الدولار وهو ما يزال يقل بكثير عند سعر الصرف في الشارع أو على منصة صيرفة.

وذكر بيان مصرف لبنان أن المصرف المركزي سيسمح أيضا للمودعين بتحويل الليرة اللبنانية التي يسحبونها من ودائعهم الدولارية إلى الدولار أيضا بسعر الصيرفة، وهو ما يعني أن قيمة ودائعهم الدولارية الأصلية ستقل بنحو 70%.