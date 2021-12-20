لبنان | عراجي: لضرورة إجراء الجرعة الثالثة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 49 دقيقة

تخوف رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي في حديث إذاعي من زيادة متوقعة في حالات الإصابة بمتحور أوميكرون الذي تقدر قوة انتشاره بحوالى خمس الى ست مرات زيادة عن قوة انتشار متحور دلتا”، لافتاً الى ان “نسبة إشغال أسرة كورونا بلغت ثمانين بالمئة وفي بعض المناطق كعكار والنبطية بلغت خمسا وتسعين بالمئة، منبها من “مأزق صحي كبير إذا زادت الإصابات في المرحلة المقبلة ما قد يجبرنا على الإقفال العام”.

وأشار الى أن “تركيبة لقاح جونسون اند جونسون الأميركي شبيهة بتركيبة لقاح استرازينيكا، بحيث ان من بين مئة الف شخص هناك شخص معرض لخطر التجلط”، مشدداً على أهمية وضرورة إجراء الجرعة الثالثة التنشيطية لزيادة المناعة ومقاومة كل المتحورات”.