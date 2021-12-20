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لبنان | منخفض جوي جديد.. كتل هوائية رطبة جداً وباردة اليوم

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

امطار

يؤثر على لبنان منخفض جوي ذات قيم متدنية 1005hpa (اضطراب قوي) ويترافق مع كتل هوائية رطبة جداً وباردة اليوم، وسيكون الطقس عاصف، ممطر ومثلج على الجبال ويستمر لعدة ايام، في حين أن طقس الميلاد (٢٥ ك١) سيكون مستقراً. في التفاصيل:

الاثنين: الحرارة ساحلاً بين 9 و14، والجو غائم وممطر خصوصاً من الظهر وما بعد وتتساقط الثلوج بين 1100 متر والـ 1300 متر حسب المناطق وبعض مناطق البقاع.

الثلاثاء: غير مستقر مع امطار غزيرة وتساقط البرد فيما تتساقط الثلوج على 1400 متر وتكون كثيفة فوق 1600 متر والحرارة تتراوح ساحلا بين 9 و 15 درجة.

الاربعاء: غير مستقر مع امطار خاصة صباحا مع انفراجات نهارا فيما تتساقط الثلوج على 1400 متر والحرارة تتراوح ساحلا بين 10 و 16 درجة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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