لبنان | ارتفاع عدد ضحايا الإعصار في الفلبين إلى 208

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفاد متحدث باسم الشرطة في الفلبين، اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإعصار “راي”، الذي اجتاح مقاطعات في الوسط والجنوب، ارتفع إلى 208.

يزيد عدد الضحايا بكثير عن الوفيات البالغ عددها 58 المسجلة حتى الآن لدى الوكالة الوطنية للكوارث.

وكانت السلطات الفلبينية قالت سابقا إن حصيلة ضحايا الإعصار في أنحاء البلاد تجاوزت 100 شخص.

كما شرد الإعصار أكثر من 400 ألف شخص وألحق أضرارا بمنازل وأطاح بأعمدة كهرباء واتصالات.