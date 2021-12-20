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لبنان | ارتفاع عدد ضحايا الإعصار في الفلبين إلى 208

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

الفلبين

أفاد متحدث باسم الشرطة في الفلبين، اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات في البلاد نتيجة الإعصار “راي”، الذي اجتاح مقاطعات في الوسط والجنوب، ارتفع إلى 208.

يزيد عدد الضحايا بكثير عن الوفيات البالغ عددها 58 المسجلة حتى الآن لدى الوكالة الوطنية للكوارث.

وكانت السلطات الفلبينية قالت سابقا إن حصيلة ضحايا الإعصار في أنحاء البلاد تجاوزت 100 شخص.

كما شرد الإعصار أكثر من 400 ألف شخص وألحق أضرارا بمنازل وأطاح بأعمدة كهرباء واتصالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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