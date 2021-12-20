لبنان | كيف تبدو حال الطرقات الجبلية صباح اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 20 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أفادت غرفة التحكم المروري أن الطرق الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

– عيناتا – الارز

– كفرذبيان – حدث بعلبك

– لاسا – العاقورة – حدث بعلبك.

وأشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في آخر تحديث لها عن توقعات حال الطقس لليومين المقبلين الآتي: تنخفض درجات الحرارة الاثنين مع منخفض جوي قوي اعتيادي بارد، وتهطل أمطار غزيرة يرافقها برق ورعد وتتساقط حبات البرد وتحدث سيول، كما ستتساقط الثلوج ليلا على 1400 متر وتصل مبدئيا الى 1000 متر والبقاع ممزوجة بالماء صباح الثلاثاء، مع رياح تتراوح سرعتها ما بين 30 و55 كلم بالساعة. وتستمر الأمطار يوم الثلثاء مع تساقط للثلوج على 1400 متر.

ونبهت المصلحة السائقين الانتباه ليل الاثنين على طرقات ضهر البيدر وترشيش، كما يتوقع هطول بين الـ 40 الى 50 ملم من الأمطار.