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لبنان | الدفاع المدني: 25 مهمة في الـ24 ساعة الماضية

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 04:14 مساءً - منذ ساعتين

الدفاع المدني

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني البيان التالي: تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال ال24 ساعة الماضية، من تنفيذ مهمّات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد13) :
o أعشاب (عدد 1):

(م.بعلبك الهرمل)(عدد1) :
واشجار : الهرمل .
o منازل(عدد 4) : برج حمود – البص – النبطية – صور .
o سيارات (عدد2) : بعقلين – الجية .
o مؤسسات (عدد2) : منشرة للاخشاب في الفيضة/زحلة – حريق محل في سن الفيل .
o كهرباء (عدد4) : عمود خشبي واسلاك في المجيدية – غرفة كهرباء في البوشريه – مولد في صور – مولد في الفنار.

– نقل وإسعاف (عدد12) :
o حوادث (عدد10): غبالة – سهيلة – كفرشيما – شبطين – المرادية – بيروت – ذوق مكايل – الجديدة – الحمراء -الكولا .
o حوادث سير (عدد2) : برج البراجنة ونقل مصاب الى المستشفى – طريق عام العباسية ونقل مصاب الى المستشفى .

مجموع المهمات المنفذة خلال ال24 ساعة الماضية 25 مهمة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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