لبنان | الراعي: المشكلة الاساسية في لبنان سياسية ومكمن الحل ليس بين ايدينا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 01:16 مساءً - منذ 9 ثواني

في إطار زيارته الرعائية الى جزيرة قبرص، زار البطريرك الماروني الكردينال مار بشارة بطرس الراعي رئيس أساقفة قبرص خريسوستوموس الثاني في نيقوسيا على رأس وفد ضمّ كلاً من المطارنة بولس الصياح، يوسف سويف، بولس روحانا، سليم صفير، أمين سر البطريركية المارونية الأب هادي ضو، مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الاب عبدو أبو كسم، مدير دائرة الاعلام في البطريركية المارونية وليد غياض.

بعد الاستقبال، جرى تبادل للكلمات تحدث فيها الطرفان عن واقع الكنيستين الارثوذكسية والمارونية في القرى القائمة ضمن القطاع التركي في شمال قبرص والتحديات الراهنة.

كما جرى التطرق الى الوضع في لبنان حيث أكد البطريرك الراعي ان المشكلة الاساسية في لبنان سياسية تتبعها الازمات الاجتماعية والاقتصادية، ومكمن الحل ليس بين ايدينا، فالشعب بمكان والسياسة بمكان اخر، وبالتالي ما زلنا نؤمن ان وطننا هو بلد الحرية والانفتاح والتعايش والديمقراطية وكلنا رجاء أنه سينهض من كبوته. طالباً من رئيس الاساقفة الصلاة على نية لبنان وقبرص.

في ختام اللقاء، قدم غبطته لرئيس الاساقفة ايقونة سيدة لبنان عربون محبة وتقدير. وبدوره، قدم رئيس الاساقفة للراعي ايقونة القديسين بولس وبرنابا وهدايا للوفد المرافق.