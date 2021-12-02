لبنان | “الأحرار” لعون: طبّق الدستور بدل السعي لتمديد ولايتك او توريثها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 01:16 مساءً - منذ 50 دقيقة

عقد المجلس الاعلى في حزب “الوطنيين الاحرار” اجتماعه الاسبوعي برئاسة كميل دوري شمعون ومشاركة الاعضاء. وتم خلال الاجتماع قرار تعيين ادغار رنّو رئيساً لجهاز الشؤون الانتخابية، وصدر البيان الآتي:

“على رئيس الجمهورية ان يطبق الدستور بدل السعي لتمديد ولايته او توريثها.

– توقف المجتمعون عند الذي حصل في انتخابات نقابة اطباء الاسنان ان من ناحية سماح دخول غير الاطباء الى قاعة الانتخاب وصولاً الى التعدي وتكسير صناديق الاقتراع، آملين ان لا تكون تهديداً واضحاً لتعطيل وابطال اي انتخابات تكون نتائجها معاكسة لما تتمناه المنظومة.

– أصغى المجلس وثمّن مضمون حديث البطريرك الراعي بما يتّسم بالواقعية والدقة، يمكن اعتباره كتاب ارشادات للمسؤولين اذا ما عملوا بها، ما يؤدي الى خروج لبنان من المأزق المعيشي والمالي الذي يتخبط فيه، ويستهجن المجلس ردود الفعل ورحم الله كبار القوم الذين رحلوا وعلى رأسهم رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان.

– ندد المجلس بتصريحات رئيس الجمهورية حول امكانية التمديد ومقايضته بالتمديد لمجلس النواب وهذا ما يرفضه حزب الوطنيين الاحرار حرصاً منه على احترام الدستور والقوانين، طالباً من الرئيس القيام بواجباته ودعوة مجلس الوزراء للانعقاد عوض التلهي بخرق القوانين والانصياع لاوامر حزب الولي الفقيه.

– تمنى المجتمعون التوفيق لزيارة قداسة البابا دولة قبرص وشاكرين محبته واهتمامه لإنقاذ لبنان”.