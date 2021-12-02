لبنان | مستوى الفقر في لبنان وصل إلى أرقام خيالية.. إليكم التفاصيل

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات أنه وصل مستوى الفقر في لبنان إلى أرقام خيالية والمساعدة التي يخصصها برنامج الأغذية العالمي ستزيد من 500 ألف إلى 800 ألف للأشدّ فقراً ابتداءً من كانون الثاني 2022 عبر المنصة الخاصة للبرنامج.

يذكر أنه كشف تقرير للبنك الدولي عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات ‏جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين.

وحسب التقرير، يتوزع الفقراء بين 1.5 مليون لبناني ‏و780 ألفاً من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند ‏اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام ‏‏2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام ‏الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.

‎وتتفق هذه المعطيات مع أحدث تقييم أجرته “الإسكوا”، وخلص إلى أن “معدّل ‏الفقر في لبنان تضاعف من 42 في المئة في عام 2019 إلى 82 في المئة من ‏إجمالي السكان في عام 2021، مع وجود ما يقرب من 4 ملايين شخص ‏يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، وهم يمثلون نحو مليون أسرة، بينها 77 في ‏المئة، أو ما يقارب من 745 ألف أسرة لبنانية‎”.