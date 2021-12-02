لبنان | الطقس غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، و ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى متقلب يوم الأحد.

(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)

– الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات .

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة بعد الظهر.

– الحرارة على الساحل من 13 الى 24 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 16 درجة

– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 35 كلم/س .

– الانقشاع: جيد على الساحل و متوسط على المرتفعات

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75%

– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.

– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

– ساعة شروق الشمس: 6,25

– ساعة غروب الشمس: 16,29.