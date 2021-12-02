اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | الطقس غائم جزئياً مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة

0 نشر
محرر لـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 01:16 مساءً - منذ ساعتين

توقعات الطقس

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، و ظهور ضباب محلي على المرتفعات.
وجاء في النشرة الاتي:

– الحال العامة: طقس مستقر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول إلى متقلب يوم الأحد.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر كانون الاول ما بين 13 و 21 درجة مئوية)

– الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات .

الجمعة: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل، مع ظهور ضباب محلي على المرتفعات.

السبت: غائم جزئيا إلى غائم مع ارتفاع اضافي محدود في درجات الحرارة.

الأحد: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى الجبال، كما يتكون الضباب على المرتفعات وتهطل امطار متفرقة بعد الظهر.

– الحرارة على الساحل من 13 الى 24 درجة، فوق الجبال من 6 الى 16 درجة، في الداخل من 7 الى 16 درجة
– الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى غربية ناشطة، سرعتها بين 15و 35 كلم/س .
– الانقشاع: جيد على الساحل و متوسط على المرتفعات
– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 75%
– حال البحر: مائج، حرارة سطح الماء: 23 درجة.
– الضغط الجوي: 766 ملم زئبق
– ساعة شروق الشمس: 6,25
– ساعة غروب الشمس: 16,29.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا