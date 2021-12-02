لبنان | في موسم الأعياد.. الحجوزات في الفنادق حتى الساعة ضئيلة جداً

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 ديسمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 60 دقيقة

الكشف عن بيانات الملايين من النزلاء

أعلن نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر أن “الحجوزات في الفنادق حتى الساعة لا تزال ضئيلة جداً”، محمّلا الحكومة مسؤولية عدم اتخاذ أي إجراء لتحسين صورة لبنان بما يعزّز القطاع السياحي لكنه عوّل على إمكانية زيادة الحجوزات في الأيام الأخيرة قبل الأعياد المجيدة من قبل المغتربين اللبنانيين.

وأوضح الأشقر في حديث إذاعي، ان “المشكلة الأساسية سياسية تنعكس على الاقتصاد ومن ضمنه السياحة”، وقال: “ننتظر مبادرة ما من المسؤولين خلال هذه الفترة بما يسهم بإحياء القطاع السياحي إذ حتى الآن لا إعلانات عن حفلات”.

وعن حظر التجوّل لغير الملقحين، رأى الأشقر أنه “ضمن وقت معيّن يبقى أفضل من الإقفال التام”.