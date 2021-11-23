لبنان | عون تابع معالجة مواضيع بحثت في اللقاء الثلاثي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية وديبلوماسية، فيما تابع رئيس الجمهورية ميشال عون معالجة المواضيع التي كانت محور بحث بينه وبين رئيسي مجلسي النواب نبيه بري والوزراء نجيب ميقاتي خلال لقائهم امس في قصر بعبدا بعد العرض العسكري الرمزي الذي أقيم في وزارة الدفاع الوطني لمناسبة الذكرى الـ78 للاستقلال.

واستقبل الرئيس عون وزير الاتصالات جوني القرم وعرض معه لشؤون تتعلق بوزارة الاتصالات في مختلف اقسامها، كما بحث في واقع الاتصالات.

وأوضح الوزير قرم بعد اللقاء، انه عرض للرئيس عون “الحاجة الى المساعدة على تطبيق القانون 431 وتفعيل دور الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات من خلال انتخاب مجلس إدارة للهيئة و”ليبان تيليكوم”، موضحا ان الرئيس عون “ابدى استعدادا للمساعدة في هذا الاطار”.

واستقبل الرئيس عون سفير جمهورية مصر العربية ياسر علوي، واجرى معه جولة افق تناولت العلاقات اللبنانية – المصرية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى الأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

مما استقبل الرئيس عون سفير جمهورية كوريا الجنوبية يونغ داي كوان، في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.

وتقديراً للدور الذي لعبه السفير كوان في تعزيز العلاقات بين لبنان وكوريا الجنوبية، منحه رئيس الجمهورية وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط اكبر، متمنيا له التوفيق في مسؤولياته الجديدة.