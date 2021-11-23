لبنان | الدفاع المدني: 108 مهمات في الـ96 ساعة الماضية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات بيان اعلنت فيه ان “عناصرها تمكنت خلال الـ96 ساعة الماضية، من تنفيذ 108 مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، توزعت على الشكل الاتي:

أعشاب (عدد 25):

(م.جبل لبنان) (عدد11): الصفرا – بسوس – الصالحية – الشويفات – زاروت – بسابا – نبع الصفا – زيتون.

وأشجار: المعيصرة – حصروت – بشوطا. (م. لبنان الشمالي) (عدد5): البداوي – المنية – علما.

وأشجار: مطل القمر/الضنية – أبي سمراء/طرابلس.

(م.عكار) (عدد1): وأشجار:النفيسة.

(م.لبنان الجنوبي) (عدد3) : كفربيت/صيدا – عبرا – كفرشلان.

(م.النبطية) (عدد3): الشرقية – النبطية – الخيام.

(م.البقاع)(عدد1): حوش الأمراء.

(م.بعلبك الهرمل)(عدد1): شعث.

منازل (عدد11): حي بحمدون/المنية – الرويس – البربير – جسر الباشا – الأوزاعي – برج قلاويه – مزبود – طيردبا – منزل خشبي في راشانا – دير الزهراني – جبل محسن.

سيارات (عدد9): المريجة – عيدمون – ترشيش – غزير – النبعة – الشياح – وسط بيروت – قب الياس – الليلكي.

مؤسسات (عدد4): داخل مستودع في جديدة مرجعيون – داخل مقهى في صور – داخل متجر في برج حمود – داخل معمل للصابون على أوتوستراد الشماع في صيدا.

كهرباء (عدد5): مولد وغرفة عمال أجانب في برجا – غرفة كهرباء في: حارة حريك، عين بزيل، البستان – عمود في الجديدة.

نفايات (عدد4): رعشين – فيطرون. وأعشاب في المشرفة، وإطارات في قب الياس.

ختلف (عدد1): غرفة لتجميع الحطب في رياق.

نقل وإسعاف (عدد 44):

حوادث (عدد 38): نهر ابراهيم – حراجل – حارة حريك – زقاق البلاط (*2)- تلة الخياط – كفردبيان – عاراي – برج حمود (2) – كفرشيما – غوسطا – كاراكاس – الشياح – الغبيري – الليلكي – سن الفيل – كفرشيما – عمشيت – وسط بيروت – طريق الجديدة – الخندق الغميق – بقاق الدين – ذوق مكايل – غبالة – الرمل العالي – راس النبع – جعيتا – البسطة الفوقا – قريطم (2)- المنارة – عائشة بكار – كورنيش المزرعة – الرويس – اللبان – حبوب – برج البراجنة.

حوادث سير (عدد5): طريق المطار ونقل جريح إلى المستشفى – تقاطع الحوش/صور ونقل جريح إلى المستشفى – جعيتا وإسعاف 3 جرحى في مكان الحادث وتأمين السلامة العامة إثر تسرب البنزين والزيت على الطريق – طريق الجديدة ونقل جريح إلى المستشفى – جسر حارة حريك وإسعاف مصاب في مكان الحادث.

نقل جثث (عدد1): نقل جثة رجل من شاطئ الروشة إلى المستشفى.

اغاثة وإنقاذ (عدد2):إزالة صخور إثر انهيارها على الطريق العام في دير القمر – فتح باب منزل في فرن الشباك.

سلامة عامة (عدد1): ماراتون من العقيبة إلى طبرجا.

– خدمات عامة (عدد2): بمريم – عشقوت.

مجموع المهمات المنفذة خلال الـ 96 ساعة الماضية: 108 مهمات.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارىء 125 لطلب المساعدة”.