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لبنان | ارتفاع أسعار الإستهلاك 16,42% خلال تشرين الاول

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 21 ثانية

أسعار الاستهلاك

أعلنت إدارة الاحصاء المركزي في رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، أن مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2021، سجل ارتفاعا وقدره 16,42 % بالنسبة لشهر ايلول 2021. كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

– ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 14,61%
– ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 14,55%
– ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 18,50%
– ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 20,44%
– ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 17,97%
– ارتفاعا في محافظة النبطية وقدره 20,07%

وأشارت الى ان مؤشر اسعار الاستهلاك في لبنان لشهر تشرين الاول 2021 سجل ارتفاعا وقدره 173,57% بالنسبة لشهر تشرين الاول 2020. كما بلغ تضخم اسعار الاستهلاك خلال الاشهر العشر الاولى من السنة 151,6%.

ولمزيد من التفاصيل دعت الى الاطلاع على نتائج مؤشر الاسعار على صفحة الانترنت الخاصة بالادارة على العنوان الاتي: www.cas.gov.lb.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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