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لبنان | الجيش اللبناني: تمارين تدريبية وتفجير ذخائر في عدد من المناطق

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

الجيش اللبناني

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:”بتاريخه ما بين الساعة 12.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة تابعة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط بلدة ميس الجبل-الجنوب”.

واعلنت في بيان ثان، ان “وحدة من الجيش ستقوم بتاريخي 23 و26 /11 /2021 اعتبارا من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل الرماية – القاع تتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

وفي بيان آخر، افادت انه “لغاية 10 /12 /2021 ضمنا، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا – الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية”.

واشارت في بيان رابع، الى ان “وحدة من الجيش ستقوم لغاية 26 /11 /2021 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب – غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حية بواسطة الأسلحة الخفيفة”.

وفي بيانها الختامي، اعلنت ان “وحدة من الجيش ستقوم بتواريخ 23، 24، 28 و29/11/2021 اعتبارا من الساعة 8.00 ولغاية الانتهاء من المهمة، بإجراء تمارين تدريبية في مناطق جرد العاقورة، وطى الجوز، والمدفون يتخللها رمايات بالذخيرة الحية”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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