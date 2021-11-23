لبنان | سارقتان محترفتان في قبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 57 دقيقة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

“توافرت معلومات لمفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي عن سرقة سِوارَين ذهبيّين بقيمة /2300/ دولار أميركي من داخل محل للمجوهرات في مدينة صيدا.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هوية الفاعلتين وتوقيفهما بتاريخ 9/11/2021 في صيدا وتدعيان: م. ح. (مواليد عام 1986، لبنانيّة الجنسيّة)، غ. ز. (مواليد عام 1992، أردنيّة الجنسيّة).

بالتحقيق معهما من قبل عناصر المفرزة، اعترفتا بسرقة السِوارَين من المحلّ المذكور، وأضافتا أنهما قامتا بتواريخ سابقة بسرقة محال مجوهرات عدّة في صيدا. كما صرّحتا أنهما قامتا ببيع أحد السِوارَين إلى الصّائغ (ه. غ. مواليد عام 1982، لبناني الجنسيّة).

وبنفس التاريخ، تمّ توقيف الصائغ المذكور في صيدا. بالتحقيق معه، أكّد قيامه بشراء السِوار من الموقوفتين، وأنه لم يكن على علم بأنها مسروقة، وأفاد أنه قام مباشرة بعد إتمام عمليّة الشراء بإذابتها.

أعيد السِوار المتبقيّ لصاحبه، وأودعت الموقوفتان القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق من قبلهم، في حين تُرك الصائغ لقاء سند إقامة. التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ”.