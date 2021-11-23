لبنان | استقرار جوي مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 41 دقيقة

يرافقنا استقرار جوي مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة اليوم وغدا، ليتحول الى متقلب مع احتمال امطار بين يومي الخميس والجمعة بالتوازي مع عبور كتل معتدلة رطبة فوق تركيا وتؤثر اطرافها الجنوبية على شرق المتوسط.

تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و٢٣ درجة بقاعا بين ٧ و١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و١٧ درجة

٢- الجو: قليل السحب

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠-٨٥٪

٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الاربعاء: طقس مستقر والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٥ و٢٣ درجة، من ٧ الى ١٩ درجة بقاعا ومن ٨ الى ١٧ درجة على ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الخميس: طقس غائم جزئيا مع احتمال امطار رعدية محلية خاصة بعد الظهر وشمالاً والحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٥ و٢٣ درجة، من ٧ الى ١٩ درجة بقاعا ومن ٨ الى ١٧ درجة على ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.