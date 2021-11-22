لبنان | محافظ بيروت أشرف على استبدال ورفع العلم اللبناني في ساحتي الشهداء وساسين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعتين

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان، أنه لمناسبة الذكرى الـ 78 لعيد الاستقلال، أشرف محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود على استبدال ورفع العلم اللبناني على سارية ضخمة في منطقة الاشرفية، ساحة ساسين، بحضور النائب عماد واكيم، قائد فوج الاطفاء العقيد ماهر العجوز، وضباط من فوج الاطفاء وعدد من أهالي وفعاليات المنطقة”.

كما أشرف المحافظ عبود على عملية استبدال العلم اللبناني المثبت على سارية في ساحة الشهداء في وسط بيروت، بواسطة السلم الالي التابع لفوج الاطفاء، لتقوم بعدها ثلة من فوج الإطفاء بتأدية تحية العلم.

وكان المحافظ عبود قد قام بجولة في منطقة الاشرفية، شارع مونو، للاطلاع على أعمال الصيانة التي تقوم بها بلدية بيروت جراء انفجار قسطل للمياه تابع لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مما تسبب في انخساف جزئي للطريق.

كما رعى وحضر المحافظ عبود حفلا ثقافيا نظمته نقابة أدلاء السياحة في لبنان يتعلق بالخطة السياحية لمدينة بيروت، في حضور وزير السياحة وعدد من النواب ورؤساء النقابات السياحية.