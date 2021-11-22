لبنان | إليكم نتائج فحوص كورونا لرحلات وصلت بيروت بين 15 و19 الحالي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت وزارة الصحة العامة، باستكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بين 15 و19 تشرين الثاني الحالي، وأظهرت النتائج وجود 43 حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تتراوح بين 24 و 48 ساعة حدا أقصى.

وجاءت نتائج 15/11/2021 كالآتي:

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

– رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)

– رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

– رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

– رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

– رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1425 (جميعها سلبية)

– رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)

– رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

– رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

– رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

– رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

– رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة CTM رقم 1077 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 16/11/2021 كالآتي:

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة البصرة : الشركة العراقية رقم 135 (جميعها سلبية)

– رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

– رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 709 (جميعها سلبية)

– رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

– رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

– رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

– رحلة بريمن : شركة SR رقم 220 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

– رحلة أضنا : شركة AJ رقم 7836 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

وجاءت نتائج 17/11/2021 كالآتي:

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 533 (جميعها سلبية)

– رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

– رحلة حلب : شركة 6Q رقم 216 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

– رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7780 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 501 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (جميعها سلبية)

– رحلة بروكسل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)

– رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

– رحلة برلين : شركة SR رقم 134 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

– رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 305 (جميعها سلبية)

– رحلة أكرا : شركة MEA رقم 576 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (حالتان إيجابيتان)

وجاءت نتائج 18/11/2021 كالآتي:

– رحلة عمان : شركة RJ رقو 407 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دوسلدورف : شركة MEA رقم 248 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

– رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)

– رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)

– رحلة أثينا : شركة MEA رقم 252 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 566 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (جميعها سلبية)

– رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

– رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

– رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة البصرة : شركة MEA رقم 333 (جميعها سلبية)

– رحلة الدمام : شركة MEA رقم 2443 (جميعها سلبية)

– رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت : الشركة الكويتية رقم 503 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت : شركة MEA رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة طهران : شركة W5 رقم 1152 (ثلاث حالات إيجابية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 431 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة MEA رقم 313 (جميعها سلبية)

– رحلة النجف : شركة MEA رقم 327 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالتان إيجابيتان)

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة أربيل : شركة MEA رقم 325 (جميعها سلبية)

– رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 387 (جميعها سلبية)

– رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 556 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (جميعها سلبية)

– رحلة كييف : شركة BAY رقم 201 (جميعها سلبية)

– رحلة جدة : شركة MEA رقم 2369 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

– رحلة بوخارست : شركة RO رقم 167 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

– رحلة أبو ظبي : شركة MEA رقم 419 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (حالة إيجابية واحدة)

وجاءت نتائج 19/11/2021 كالآتي:

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 757 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

– رحلة حلب : شركة RB رقم 183 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

– رحلة أورلي : شركة TO رقم 3330 (جميعها سلبية)

– رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)

– رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)

– رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 435 (جميعها سلبية)

– رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)

– رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة برلين : شركة EW رقم 8980 (جميعها سلبية)

– رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (جميعها سلبية)

– رحلة أبيدجان : شركة MEA رقم 572 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

– رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 426 (جميعها سلبية)

– رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 830 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)

– رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

– رحلة برلين : شركة SR رقم 150 (حالة إيجابية واحدة)

– رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 484 (جميعها سلبية)

– رحلة أضنا : الشركة التركية رقم 7836 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1306 (جميعها سلبية)

– رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 264 (جميعها سلبية)

– رحلة ميلانو : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)

– رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)

– رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (جميعها سلبية)

– رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)

– رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)

– رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)

– رحلة دمشق : شركة Q6 رقم 201 (جميعها سلبية)

– رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 863 (جميعها سلبية)