لبنان | مولوي أكد أمام وفد الكونغرس على مواصلة التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات بكل نزاهة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

استقبل وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي، وفداً من الكونغرس الأميركي، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيّما ملف الانتخابات النيابية.

وخلال اللقاء، أكّد المولوي “مواصلة كل التدابير اللازمة لإجراء الانتخابات بكل نزاهة وشفافية”، شاكراً على مساعدة الجيش اللبناني، ومتمنياً أن “ينسحب ذلك أيضاً على قوى الأمن الداخلي والأمن العام في ظلّ الظروف التي يمر بها لبنان”.

وبعد اللقاء، تحدّث النائب في الكونغرس داريل عيسى، قائلاً: “سررنا بالإجابات التي حصلنا عليها لناحية ضمان أمن الانتخابات التي تعتبر الوسيلة الديموقراطية المثلى، كما تحدّثنا عن أهمية النظرة المستقبلية لعودة الاقتصاد اللبناني إلى ما كان عليه”.

ثمّ أشار النائب دان كيلدي إلى أن “هدفنا هو إجراء انتخابات شفافة ونزيهة ليعبّر الشعب اللبناني عن رأيه بحريّة، ونأمل أن يكون للمغتربين دورهم أيضاً في التعبير عن رأيهم”.

من جهته، لفت دارين لحود إلى “اهتمامه وأعضاء الوفد بالشعب اللبناني ومستقبل لبنان”.

وتابع: “هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها لبنان، من التدهور الاقتصادي إلى انفجار مرفأ بيروت والأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب كما العدد المهول للبنانيين الذين يغادرون وطنهم. وما سمعناه من وزير الداخلية هو تأكيد على إجراء الانتخابات وأهمية إجرائها بطريقة شفافة”، موضحاً أن “الولايات المتحدة مستعدّة لمساعدة لبنان في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة”.