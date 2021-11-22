لبنان | وزير الخارجية: الجناح العسكري لحزب الله مشكلة إقليمية وليس لبنانية!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 6 دقائق

اعتبر وزير الخارجية والمغتربين، ​عبدالله بو حبيب​، الذي يزور العاصمة الروسية ​موسكو​، أن “​اليمن​ منذ 6 سنوات في حرب، وأعتقد أن الوقت حان لأن تنتهي هذه الحرب، في طريقة لا غالب ولا مغلوب، فلا أحد يربح في الحرب”، مؤكدًا أنه “إذا دعيت إلى ​السعودية​، سأسافر مباشرة الآن ومن موسكو”.

وأشار خلال مقابلة مع قناة “​روسيا اليوم​”، إلى أن “لبنان بلد منفتح، وكل خلاف إقليمي ينعكس على لبنان، إن كان الحرب في اليمن، أو الخلاف الإيراني السعودي”، معتبرًا أن “أي اتفاق إيراني سعودي، أو إيراني غربي، سينعكس إيجابيًا علينا، ونحن نرحب به، ويمكن أن نقدم المساعدة إذا طلب منا”.

ولفت بو حبيب، إلى “​حزب الله​، حزب لبناني سياسي، ويشارك في الحكم وفعال على الساحة السياسية اللبناني”، معتبرًا أن “الجناح العسكري من حزب الله، مشكلة إقليمية وليس لبنانية، لن نحول القضاء على هذا الجانب و”ما فينا” ولا نريد حرب أهلية، هذه مشكلة إقليمية والقضايا الإقليمية الكبيرة تحل”.