لبنان | “ذا ناشيونال نيوز”: “حركة أمل” ترشح أحد ممولي الإرهاب للانتخابات النيابية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - كتب غارث برون في صحيفة “ذا ناشيونال نيوز”: أنه من المقرر أن يرشح حزب أمل اللبناني، ممول الإرهاب الذي سمّته الولايات المتحدة، كمرشح في الانتخابات البرلمانية القادمة في البلاد.

وصرحت مصادر داخل الحزب للصحيفة الوطنية أنّ الاتفاق، الذي توسطت فيه رندة زوجة زعيم حركة أمل نبيه بري، يعني أن قاسم حجيج سيترشح على قائمة الحزب مقابل تمويله الضخم للحملة الانتخابية للحزب.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على السيد حجيج في عام 2015 لمساعدته حزب الله على نقل الأموال.

وقد أغضبت هذه الخطوة البعض في حركة أمل، وخاصة عبد الله بري، وهو ابن نبيه بري من زواجه الأول الذي تم تعيينه خلفاً لوالده البالغ من العمر 83 عاماً، والذي شغل منصب رئيس البرلمان اللبناني منذ عام 1992.

وقالت مصادر أمل أنّ العلاقة سيئة بين عبد الله وزوجة أبيه رندة، وهي زوجة نبيه بري الثانية، وأنّ الأمر هو أقرب جزئياً إلى محاولة لتهميش عبد الله.

لا يزال عبد الله يحاول إقناع والده بالسماح له بالترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في آذار، بحسب ذا ناشيونال.

ويقال أنّ السيد حجيج من المرجح أن يترشح لمقعد في بنت جبيل في جنوب لبنان، وهو معقل حركة أمل حيث يمكن للحزب أن يكون واثقاً من النجاح.

واستندت العقوبات التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية على السيد حجيج في عام 2015 إلى اتهامات بأنه “ساعد في فتح حسابات مصرفية لحزب الله في لبنان وقدم الائتمان لشركات مشتريات حزب الله”.

كما اتهم السيد حجيج بأنه “استثمر في البنية التحتية التي يستخدمها حزب الله في كل من لبنان والعراق”.

وكان رئيساً لبنك الشرق الأوسط وأفريقيا، لكنه تراجع بعد الخطوة الأمريكية. فتولى ابنه علي، إدارة البنك حتى هذا اليوم. وقال مصدر في حرمة أمل لصحيفة “ذا ناشيونال” أنّ والده لا يزال لديه مكتب في البنك ويذهب إلى هناك للعمل كل يوم تقريباً.

في ذلك الوقت، نفى حجيج أي انتماء لحزب الله. وفي العام الماضي، تحدى دون جدوى التعيين في المحاكم الأمريكية.

وفي الآونة الأخيرة، شغل منصب مختار دير عنتر، وهي قرية في جنوب لبنان، على الرغم من أنه تنحى عن هذا المنصب لأسباب شخصية الأسبوع الماضي.

وقالت لينا الخطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز تشاتام هاوس للتفكر، إن التساهل الأمريكي ربما كان يشجع الأحزاب اللبنانية الراسخة على ترشيح مرشحين عينت إليهم عقوبات دون خوف من التوبيخ.

وقالت، في إشارة إلى زعيم التيار الوطني الحر:” كونك على قائمة العقوبات الأمريكية لم يوقف الوظائف السياسية لشخصيات معينة مثل جبران باسيل”.

“وهذا يمهد الطريق أمام أمل أو أي طرف آخر للشعور بالثقة في تحدي مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، عبر الأفراد المعينين كمرشحين للانتخابات، خاصة في الوقت الذي يشير فيه السلوك الأمريكي إلى درجة من التساهل العملي فيما يتعلق بتفسير العقوبات وتنفيذها في سياق بلاد الشام.”

تأسست حركة أمل في عام 1978 من قبل رجل الدين الشيعي المؤثر موسى الصدر. اختفى الصدر في 1978 بينما كان في رحلة إلى ليبيا لزيارة معمر القذافي. يملك الحزب حالياً 10 مقاعد في البرلمان اللبناني.

لم يكن السيد حجيج متاحاً على الفور للتعليق.