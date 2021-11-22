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لبنان | إقفال الدوائر العقارية في النبطية بسبب إصابة موظفين بالفيروس

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 48 دقيقة

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2021 6:31 مساءً

النبطية

أصدر محافظ النبطية بالتكليف الدكتور حسن فقيه، قرارا قضى بإقفال الدوائر العقارية في النبطية لمدة اسبوع إعتبارا من صباح غد الثلاثاء ولغاية صباح الاثنين المقبل في 30 الحالي، وذلك إثر إصابة 4 موظفين بفيروس .

وطلب فقيه من الجهات المعنية إجراء عملية تعقيم لكافة المكاتب في الدوائر العقارية.

إشارة الى أنها المرة الثانية التي تقفل فيها الدوائر العقارية في النبطية أبوابها خلال شهرين، بسبب إصابة موظفين بكورونا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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