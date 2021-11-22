لبنان | كورونا “يجتاح” المدارس.. هل تقفل أبوابها؟!

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2021 4:25 مساءً

أكّد وزير التربية عباس الحلبي أنّ “إحصاءات الوزارة أظهرت تسجيل 313 إصابة مثبتة بكورونا في 143 مدرسة في الأيام الـ14 الماضية، و107 حالات في 64 مدرسة في الأيام الـ7 الأخيرة”، مشدّداً على أنّ “هذه الأرقام سُجّلت من أصل أكثر من مليون تلميذ”.

وأكّد الحلبي في حديث لـ”النهار” أنّه “لا نية لدينا بإقفال المدارس لأنّنا بذلنا جهوداً جبّارة لإعادة فتح المؤسّسات التربوية والعودة إلى التدريس”، محذّراً من “الانجراف وراء الأعداد المبالغ فيها للإصابات، بالرغم من إدراكنا بوجود حالات مصابين بكورونا”، داعياً الأهل إلى “المبادرة في تلقّي اللقاح لتوسيع دائرة المناعة في مجتمعنا”.

من ناحية أخرى، حمّل وزير التربية مديري المدارس مسؤولية فرض التباعد الاجتماعي والالتزام بالوقاية وارتداء الكمامات في المدارس “لمكوّنات الهيئة التعليمية والإدارية كافّة”.