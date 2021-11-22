لبنان | روسيا سلمت لبنان صوراً ملتقطة من الأقمار الصناعية متعلقة بانفجار المرفأ

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 10 ثواني

أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن “روسيا سلمت لبنان صوراً ملتقطة من الأقمار الصناعية متعلقة بانفجار مرفأ بيروت”.

وأكد وزير الخارجية اللبنانية عبدالله بوحبيب تسلم لبنان صور الأقمار الاصطناعية للمرفأ، وقال: “سنسلمها للقضاء علها تسهم في كشف الحقيقة”.

يذكر أنه طلب رئيس الجمهورية ميشال عون من السفير الروسي ألكسندر روداكوف، ابلاغ موسكو رغبة لبنان في الحصول على صور الأقمار الصناعية لمنطقة الانفجار في مرفأ بيروت.

وأشار عون إلى الموقف الذي أعلنه الرئيس فلاديمير بوتين قبل أيام حول استعداد بلاده لتزويد لبنان بصور الأقمار الصناعية العائدة ليوم الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت، وطلب رسمياً من السفير روداكوف ابلاغ السلطات الروسية رغبة لبنان في الحصول على هذه الصور، “علها توفر معلومات إضافية يمكن أن تفيد التحقيق القضائي في الجريمة”.

من جهته، وعد السفير روداكوف بنقل الطلب الرئاسي الى القيادة الروسية ليبنى على الشيء مقتضاه.