لبنان | تدابير سير في جادة شارل الحلو المسلك الغربي من الأوتوستراد

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

لمناسبة عيد الاستقلال، سيقام عرض مدني بتاريخ اليوم 22-11-2021 على جادة شارل الحلو / المسلك الغربي من الأوتوستراد.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 13.00 من التاريخ ذاته تحويل السير المتجه الى بيروت على المسلك المذكور باتجاه مفرق سوق السمك / الكرنتينا.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.