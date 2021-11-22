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لبنان | تدابير سير في جادة شارل الحلو المسلك الغربي من الأوتوستراد

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 13 دقيقة

تدابير سير

صـدر عـن المديرية العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

لمناسبة عيد الاستقلال، سيقام عرض مدني بتاريخ اليوم 22-11-2021 على جادة شارل الحلو / المسلك الغربي من الأوتوستراد.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 13.00 من التاريخ ذاته تحويل السير المتجه الى بيروت على المسلك المذكور باتجاه مفرق سوق السمك / الكرنتينا.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام اخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، تسهيلاً لحركة المرور.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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