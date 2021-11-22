لبنان | أسعار المواد الغذائية إلى ارتفاع

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ 56 دقيقة

لفت رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، في حديث إذاعي، إلى أن “الأسعار لن تهدأ طالما أن سعر صرف الدولار غير ثابت”.

كما دعا بحصلي إلى “تثبيت سعر الصرف حتى لا ترتفع الاسعار أكثر خصوصاً، مع حلول موسم الأعياد”.

وحذّر بحصلي من “رفع الدولار الجمركي على السلع الغذائية”، لافتاً إلى أن “هناك بعض المواد الغذائية تدفع جمارك تصل إلى 35 بالمئة، واخرى تدفع 5 او 6 بالمئة، وبالتالي اذا ارتفعت الضرائب فان الاسعار سترتفع الى هذا المستوى أيضاً، وقد دعينا رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الى عدم رفع الدولار الجمركي على المواد الغذائية، ولمسنا ايجابية منهما نتمنى ان تتحقق”.