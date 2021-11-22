لبنان | غريو: وضع لبنان مأساوي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

غرّدت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو عبر حسابها على “تويتر” لمناسبة عيد الاستقلال، قائلة: “بمناسبة هذا العيد الوطني، أطيب تمنياتي للبنان سيد ومتحد ضد كل التحديات التي يواجهها اليوم، بلد ودولة نابعان من تعلق اللبنانيات واللبنانيين الشديد بالعيش معًا في وطن منفتح وحر ومتعدد”.

وأكدت غريو أن “فرنسا تقف إلى جانب اللبنانيات واللبنانيين الملتزمين بعزم وموهبة وشجاعة لبناء لبنان يطمحون إليه ويستحقونه، وهو أمر ممكن”.

وأشارت إلى أن “الوضع المأساوي في البلاد يتطلب أن تتحمل السلطات والطبقة السياسية مسؤولياتها من دون الإنتظار أكثر”.

في سياق منفصل، يرى مراقبون أن استقلال لبنان “ناقص” هذا العام، على وقع الأزمات الاقتصادية والقطيعة الخليجية مع لبنان جراء تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي عن حرب اليمن والذي رغم كل الضغوط رفض الاستقالة.