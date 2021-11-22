لبنان | انحسار المنخفض الجوي والطقس إلى الاستقرار مجدداً

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

انحسر المنخفض الجوي وعاد الاستقرار الجوي ليسيطر على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة قبل أن يتحول الطقس الى متقلب منتصف الاسبوع.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٨ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٦ درجة

٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على الجبال

٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠ – ٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٥٪؜

٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الثلاثاء: طقس مستقر ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة، من ٧ الى ١٩ درجة بقاعا ومن ٨ الى ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.

الاربعاء: طقس مستقر ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة، من ٧ الى ١٩ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٧ درجة على الـ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.