لبنان | انحسار المنخفض الجوي والطقس إلى الاستقرار مجدداً

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توقعات الطقس
انحسر المنخفض الجوي وعاد الاستقرار الجوي ليسيطر على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة قبل أن يتحول الطقس الى متقلب منتصف الاسبوع.
تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:
١- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٨ و ١٩ درجة وعلى الـ ١٠٠٠م بين ٩ و ١٦ درجة
٢- الجو: مشمس الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على الجبال
٣- الرياح: شمالية غربية ضعيفة ٢٠ – ٣٠ كم/س
٤- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ – ٨٥٪
٥- الضغط الجوي ١٠٢٠ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ٢٣ درجة
تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:
الثلاثاء: طقس مستقر ودرجات الحرارة ترتفع وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة، من ٧ الى ١٩ درجة بقاعا ومن ٨ الى ١٧ درجة على الـ ١٠٠٠متر والجو قليل السحب فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.
الاربعاء: طقس مستقر ودرجات الحرارة مستقرة وتتراوح ساحلا بين ١٥ و ٢٣ درجة، من ٧ الى ١٩ درجة بقاعا و من ٨ الى ١٧ درجة على الـ١٠٠٠متر والجو غائم جزئيا بسحب عالية ومتوسطة فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة ٢٠-٣٠كم/س.