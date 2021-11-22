لبنان | رئاسة الجمهورية: لا تهانٍ بعيد الاستقلال في قصر بعبدا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 22 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2021 10:15 صباحًا

أكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أنه بالنظر الى الاوضاع الراهنة والظروف الصحية في البلاد، لن يقام الاستقبال التقليدي لتقبل التهاني في قصر بعبدا لمناسبة عيد الاستقلال.

يذكر أن رئيس الجمهورية ميشال عون توجه بكلمة الى اللبنانيين عشية عيد الإستقلال، معتبرًا أن أربعين بالمائة من عمر هذا العهد مرّت من دون حكومة بعد تعثر عمليات التشكيل جراء عقبات مصطنعة وصدامات ما أدى الى تأخير المعالجات وتفاقم الأزمات، مضيفًا أن الاستقلال للمواطن هو بحاجة الى نضال يومي للحفاظ عليه واستعادة ما خسرناه للخروج من واقع مرهق يتخبط به وطننا وشعبنا، والى تعاون صادق بين جميع مكونات الوطن جماعات وأفراداً.

ولفت الى أن هناك إشارات إيجابية بدأت تلوح للتوصل الى اتفاق يضمن مصلحة لبنان وسيادته على مياهه وثرواته الطبيعية، ويؤدي الى استئناف عملية التنقيب عن النفط والغاز، معتبرًا أن هموم الداخل لا يمكن أن تنسينا المواجهة الحقيقية من أجل الدفاع عن سيادتنا وتحرير الباقي من أرضنا وحماية حقوقنا في مياهنا، وكان خيارنا ولا يزال التفاوض غير المباشر لترسيم حدودنا البحرية الجنوبية.